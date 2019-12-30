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  3. Ödeme alamayan Türk işçiler mahsur

Ödeme alamayan Türk işçiler mahsur

Ödeme alamayan Türk işçiler mahsur

Bir inşaat projesi için Türkiye’den Gürcistan’a götürülen 30 Türk işçi, iş bitiminde maaşlarını alamadıkları için Batum’da mahsur kaldı.

30 Türk işçi, 80 günde 740 dairenin mobilya montajını yaptı. Şantiyede uygunsuz koşullar altında yaşadıklarını ifade eden işçiler, yetkililerden yardım bekliyor. 1 aydır duş alamadıklarını ve üç gündür yemek yiyemediklerini ifade eden Ustabaşı Halil İpek, “Kastamonu’nun Tosya İlçesi’nde bulunan bir firmanın işine geldik. Adamlardan maaş talep ettiğimizde “Maaşınızla biz alakadar değiliz, sizi buraya toplayıp getiren kişi sorumlu. Ödemenizden Serkan isimli şahıs sorumlu’ cevabını aldık” dedi.


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