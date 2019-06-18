Obez hastası 330 kg'lık adam hastaneye askeri helikopterle taşındı

Pakistan'ın Pencap eyaleti Rahim Yar Khan bölgesinde yaşayan 47 yaşında ve 330 kg ağırılığındaki Noor Hasan, tedaviye askeri helikopterle götürüldü.



Sosyal medyadan gelen talepler üzerine, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Kamar Cavid Bajva, obesite hastası adamın helikopterle taşınmasına yeşil ışık yaktı.



Görevlendirilen yardım ekibi, hastayı helikopterin alacağı tahliye alanına getirmek için evinin ön kapısını kırdı. Hasan, askeri helikopterle taşındığı Lahore'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

(star.com.tr)