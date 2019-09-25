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  3. Senegal'de yüksek kaliteye sahip doğal gaz rezervi keşfedildi

Senegal'de yüksek kaliteye sahip doğal gaz rezervi keşfedildi

Senegal'de yüksek kaliteye sahip doğal gaz rezervi keşfedildi

Senegal'in Atlas Okyanusu kıyılarında büyük oranda yüksek kaliteye sahip yeni doğal gaz rezervi keşfedildi.

Sahanın işletmecisi Kosmos Energy'den yapılan açıklamada, Yakaar 2 yatağında 30 metre derinlikte dünya standartlarına uygun yüksek kalitede doğal gaz rezervi bulunduğu belirtildi.

Yeni keşfedilen bu büyük miktardaki rezervin aynı firmanın işlettiği Moritanya-Senegal sınırındaki Yakaar 1 yatağının 9 kilometre güneyinde olduğu ifade edildi.

Yeni rezervin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi çerçevesinde iç ve dış pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kosmos Energy, temmuz ortalarında Senegal-Moritanya sınırındaki en büyük doğal gaz rezervlerinden "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni rezerv keşfettiğini duyurmuştu.

(AA)

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