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O ülkede sel felaketi: 41 ölü

O ülkede sel felaketi: 41 ölü

Angola'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika ülkesi Angola'nın başkenti Luanda'da yetkililer, Pazartesi günü erken saatlerde başlayan ve 4 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho yaptığı açıklamada, ülkenin 18 eyaletinden 12'sinin şiddetli yağışlardan ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Laborinho sel nedeniyle 300'den fazla evin yıkıldığını belirterek, "Son günlerde şiddetli yağmurlar altyapıyı etkiliyor, ayrıca tarlalara da zarar veriyor. Altyapıya verdiği zarar yüzünden ilerleyen dönemde kirli sulara bağlı olarak bazı hastalıkların olabileceği korkusunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağışın ayrıca, elektrik kesintilerinin yanı sıra temiz su teminini de etkilediği kaydedildi. Laborinho, yaklaşık 2 bin 500 ailenin yağmurlardan ciddi şekilde etkilendiğini belirtirken, bin civarında evin de sular altında kaldığını bildirdi.

Kaynak: İHA


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