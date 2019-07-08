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  3. Hindistan'da otobüs faciası! 29 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da otobüs faciası! 29 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da otobüs faciası! 29 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletindeki Agra kentinde 50 kişiyi taşıyan çift katlı bir yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Yamuna karayolunda meydana gelen kazada 29 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. 

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün seyir halindeyken uyuyakaldığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. 
Delhi ve Agra arasındaki Yamuna karayolunda 2012’den bu yana meydana gelen kazalarda yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetmişti. 
(İHA) 

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