O ülkede ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Bahreynli bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Açıklamada, bir süre önce İran'dan gelen kadının, uzman ekip tarafından gözetim altında tutulduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.
Bahreyn'de Kovid-19'a yakalananların sayısı, dün itibarıyla 214 olarak açıklanmıştı.