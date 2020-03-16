O ülkede ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki Bahreynli bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, bir süre önce İran'dan gelen kadının, uzman ekip tarafından gözetim altında tutulduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Bahreyn'de Kovid-19'a yakalananların sayısı, dün itibarıyla 214 olarak açıklanmıştı.