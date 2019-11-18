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  3. NYT'den çarpıcı iddia: Trump, oy kaygısı yüzünden e-sigara yasağından vazgeçti

NYT'den çarpıcı iddia: Trump, oy kaygısı yüzünden e-sigara yasağından vazgeçti

NYT'den çarpıcı iddia: Trump, oy kaygısı yüzünden e-sigara yasağından vazgeçti

ABD’de elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalıkları yüzünden şimdiye kadar 42 kişi hayatını kaybetti. Trump yönetiminin seçim kaygısı yüzünden e-sigara yasağından vazgeçtiği iddia edildi.

New York Times’da (NYT) yer alan habere göre, Trump 4 Kasım’da imzalaması beklenen e-sigara yasağını imzalamadı ve sigara yasağıyla ilgili olan basın toplantısını son anda iptal etti. NYT, Trump'ın e-sigara sektörünün yasaklanmasından sonra artacak işsizliğin seçmenleri kötü etkileyeceğinden endişe ettiği belirtti. 

“TRUMP BU YASAĞI KIZI VE EŞİ HATRINA İMZALAYACAKTI”

Konuyla ilgili NYT’ye konuşan Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklama: “Trump bu konu hakkında çok fazla şey bilmiyor. Yasağı eşi Melania ve kızı Ivanka hatrına imzalayacaktı.” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, yaklaşık 3 ay önce ABD’de 6 kişinin elektronik sigara nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eşi Melania Trump, Sağlık Bakanı Alex Azar ve Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yetkilisi Dr. Norman Sharpless ile Oval Ofis’te basın toplantısı düzenleyerek, yasak için kısa sürede adım atılacağını ifade etmişti.


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