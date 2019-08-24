Nükleer denizaltılardan 8 bin kilometrelik balistik füze denemesi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus nükleer enerjili denizaltılarından, Sineva deniz merkezli balistik füzesi ve Bulava füzesini başarıyla fırlatıldığını bildirdi.

Bakanlık, "24 Ağustos'ta savaş eğitim planına uygun olarak, Sineva deniz merkezli balistik füzesi ve Bulava füzesi başarıyla Tula ve Yuri Dolgoruky stratejik denizaltılarından dırlatıldı." denildi.

Bakanlık, roketlerin Arktik Okyanusu ve Barents Denizi'ne ateşlendiğini bildirdi.

Bakanlık, "Büyük ölçekli füze savaş başlığı modelleri, uçuş programının tüm döngüsünü tamamladı ve Arkhangelsk bölgesindeki Chizha aralığında ve Kamçatka Yarımadası'ndaki Kura aralığında eğitim hedeflerine başarıyla ulaştı." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlık, bu denemelerin balistik füzelerin teknik özelliklerini ve denizaltılardaki tüm füze sistemlerinin performansını doğruladığını belirtti.

RUSYA'NIN EN ÖNEMLİ NÜKLEER SİLAHLARINDAN

Bulava füzesi, Rusya Deniz Kuvvetleri'nin yeni Borei sınıfı nükleer denizaltıları için geliştirilmiş olup Rusya'nın nükleer üçlüsünün gelecekteki köşe taşı olması ve ülkenin en pahalı silah projesi olması amaçlanıyor. Füze 8 bin kilometre menzile ve 36,8 ton ağırlığa sahip.

Sineva deniz merkezli balistik füzesi ise 8 bin 300 kilometre menzile ve 40 ton ağırlığa sahip. Füzelerin 4 ile 10 nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesi bulunuyor.