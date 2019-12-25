'Nükleer bomba kahramanı' nasıl bir anda 'hain' oldu?

Pakistan'da 'atom bombasının babası' olarak kabul edilen Dr. Abdulkadir Han, 2004 yılında İran, Libya ve Kuzey Kore'ye yasadışı bir şekilde nükleer teknoloji vermeyi itiraf ettikten sonra gözaltına alındı.



Geçtiğimiz günlerde 'vatana ihanetten' idam cezasına çarptırılan General Pervez Müşerref hükümeti döneminde gözaltına alınan Han, ev hapsine mahkum edildi.



Ev hapsi cezası resmi olarak 2009 yılında sona ermesine rağmen, 'tedbir' gerekçesiyle Han'ın tüm hareketlerini önceden yetkililere bildirmesini ve gittiği her yere kendisine güvenlik personelinin eşlik etmesi gerekiyor.



Şimdi 83 yaşında olan Han, rejimin temel insan haklarını ihlal ettiğini söyleyerek ülkedeki Yüksek Mahkemeye başvurdu.



Dr. Abdulkadir Han'ın, bir gecede "kötü adam" oluşunun arkasında neler olduğunun, kimler tarafından ve nasıl bir itirafa zorlandığının anlatıldığı yazının tamamını için tıklayınız...