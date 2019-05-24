Norveçte yosunlar aniden artınca 8 milyon somon balığı öldü

Sayıları hızla artan su yosunları (algler), Norveç balık çiftliklerinde yalnızca bir hafta içinde en az 8 milyon somonun ölümüne neden oldu.

Son zamanlarda ısınan havanın etkisiyle devasa boyutlara ulaşan ve kısa sürede Norveç’in kuzey sahillerini saran yosunlar, solungaçlarına yapıştıkları balıkların boğulmasına yol açıyor.

Doğal deniz ortamındaki balıklar, suda yaşayan organizmaların öldürücü etkilerinden yüzerek kaçabilirken, çiftlik balıklarıysa tutuldukları yerlerde sıkışıp kalıyor.

Bölgede yosun artışının sürdüğünü belirten Norveç Balıkçılık İdaresi, 620 milyon Norveç Kronu (yaklaşık 435 milyon TL) değerinde, 10 bin ton çiftlik somonunun öldüğünü bildirdi.

Kaybın çok daha büyük olabileceğini kaydeden Norveç Deniz Ürünleri Konseyi’nden Paul Aandahl ise “Üreticiler için kaybın ne kadar büyük olduğunu söylemek için çok erken. Ancak ön çalışmalar, toplam ağırlıkları 40 bin tonu bulan 8 milyon balığın öldüğünü gösteriyor” dedi.

Deniz endüstrisinde faaliyet gösteren yatırım bankası Fearnleys’ten analist Lars Konrad Johnsen de Reuters’a yaptığı açıklamada, milyonlarca balığın ölmesinin, yıl sonu için öngörülen somon miktarındaki artışı yarıya indirebileceğini ifade etti.

(İndependentturkish)