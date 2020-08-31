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  3. Norveç'te yeraltı sığınağındaki partide karbonmonoksit zehirlenmesi: 25 kişi hastanelik oldu
31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:23 | Son Güncelleme:

Norveç'te yeraltı sığınağındaki partide karbonmonoksit zehirlenmesi: 25 kişi hastanelik oldu

Norveç'te yeraltı sığınağındaki partide karbonmonoksit zehirlenmesi: 25 kişi hastanelik oldu

Norveç'in başkenti Oslo'da izinsiz olarak düzenlenen partiye katılan yaklaşık 200 kişiden 25'inin karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Dünya genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence hayatına getirilen kısıtlamalar çerçevesinde ilginç bir olay yaşandı.  Oslo’da yer altında bulunan bir sığınakta partiye katılan 25 kişi karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden 2’sinin polis memuru olduğu belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre; Norveç’in başkenti Oslo’nun St. Hanshaugen bölgesinde gece saatlerinde yer altındaki bir sığınakta yaklaşık 200 kişinin katılımı ile izinsiz olarak parti düzenlendi. 

Oslo polisi, partinin tuhaf davranan bir grup gencin fark edilmesi sonucu tesadüfen keşfedildiğini açıkladı. Sığınaktaki partiye katılan 25 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldığı, 2’sinin polis memuru olduğu ifade edildi.

ZEHİRLENMEYE JENERATÖRLER YOL AÇTI İDDİASI

Zehirlenmeye taşınabilir jeneratörlerin yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Partinin 3 hafta önceden planlandığını tespit edilirken, kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.

Partiye katılanlardan biri bu yaz aynı sığınakta başka partilerin de düzenlendiğini belirterek, "Penceresiz bir odada o kadar kişiyle çılgınca eğlenirseniz hava ağırlaşır. Birkaç kez dışarı çıkıp temiz hava almam gerekti" dedi.

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