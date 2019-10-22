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Norveç'te silahlı saldırganlar ambulans kaçırdı

Norveç'te silahlı saldırganlar ambulans kaçırdı

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı iki kişi çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürdü. Ambulansı kaçıranlardan biri gözaltına alınırken, diğeri kaçmayı başardı.

Norveç polisinden yapılan açıklamada, Oslo'nun Torshov semtinde bir ambulansın silahlı iki kişi tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların, kaçırdıkları ambulansı kalabalığın üzerine sürdüğü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ambulansın, içerisinde bebek bulunan bir puseti de ezdiği aktarıldı.

Devlet televizyonu NRK'nin haberine göre polis, tekerlerine ateş ederek ambulansı durdurdu.

Saldırganlardan biri kaçtı, diğeri gözaltına aldı.

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

AA

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