Norveç Parlamento üyesi resmen sundu: Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, BAE ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan dolayı Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

AA'nın Amerikan basınından aktardığı habere göre, Tybring-Gjedde, Nobel Komitesine sunduğu adaylık mektubunda, Trump yönetiminin, BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin tesisinde kilit rol oynadığı ve diğer Orta Doğu ülkelerinin BAE'nin ayak izlerini takip edeceğinin umulduğunu belirterek anlaşmanın, Orta Doğu'yu iş birliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir oyun değiştirici olabileceğini vurguladı.

Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.