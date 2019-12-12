Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7805
  • 6,4445
  • 276.046
  • 109694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 30 üyesi öldürüldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 30 üyesi öldürüldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 30 üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 30 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletindeki Sambisa ormanı yakınlarındaki Garin Maloma ve Parisu bölgelerinde Boko Haram üyelerine havadan ve karadan operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 30 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Daramola, birçok örgüt üyesinin de yaralı olarak kaçtığı bilgisini paylaştı.

Daramola, operasyonda örgüte ait iki kampın yok edildiğini, silah ve mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

AA


'İlk defa doğum günü kutladım'
Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu
'Bu işin ekmeğini ben yiyeceğim'
Beren Saat: Ünlülük bir hapishane
'Evliyken aldatıldım'
<p>Son sürat duvara çarpmak üzere olan küçük kızı seyir halindeki bisikletin üzerine atlayan servis

Bir Annenin Yüreğinin Ağzına Geldiği An

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi