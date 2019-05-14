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Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 16 bin kişi yerinden oldu

Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 16 bin kişi yerinden oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 16 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaleti Şefler Konseyi Başkanı Alhaji Attahiru Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki silahlı soyguncuların saldırıları dolayısıyla 16 bin kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.

Ahmet, "Eyaletimizde son zamanlarda ciddi olaylar yaşanıyor ve bu nedenle binlerce insan göç etmek zorunda kaldı." dedi.

"Huzurun sağlanması için federal hükümete çağrı yapıyoruz"

Saldırılar yüzünden bu sene eyalette tarım faaliyetlerinin yapılamadığına dikkati çeken Ahmet, "Eyaletteki huzurun sağlanması için federal hükümete çağrı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyalette silahlı soyguncular tarafından son aylarda düzenlenen saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybederken, dün düzenlenen saldırıda 6 kişi öldürülmüştü.

Yaşanan olaylar üzerine Federal İçişleri Bakanı Abdulrahman Bello Dambazau eyaleti ziyaret etmişti.

(AA)

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