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Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Bölge yetkililerden Musa Tanko Mohammed, basına yaptığı açıklamada, Kogi eyaletine bağlı Tawari bölgesinde motosikletli kişilerin rastgele ateş açtığını belirtti.

Mohammed, saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Silahlı kişilerin bölgedeki halkın gıdaları çaldığını aktaran Mohammed, saldırıda çok sayıda evin de yakıldığını söyledi.

Öte yandan Kogi Emniyet Müdürü Williams Anya olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Anya, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve  soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

AA

 


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