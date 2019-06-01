  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Nijerya'da korkunç katliam! Çobanlar ile çiftçilerin kavgasında 51 kişi hayatını kaybetti
01 Haziran 2019 Cumartesi 16:17 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:17

Nijerya'da korkunç katliam! Çobanlar ile çiftçilerin kavgasında 51 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da korkunç katliam! Çobanlar ile çiftçilerin kavgasında 51 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda en az 51 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu çatışmaların, tarım ve otlak arazileri dolayısıyla çıktığı bildirildi.

Nijerya’nın Taraba eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalardan dolayı en az 51 kişi hayatını kaybetti.

Afrika’da yayın yapan Plus TV’de yer alan habere göre, söz konusu çatışmalar, Nijerya’nın Taraba eyaletinin başkenti olan Jalingo’ya bağlı 11 köyde gerçekleşti. Televizyonda yer alan haberde, “Özellikle nisan ve mayıs ayları, Taraba eyaleti için kan banyosunun yaşandığı dönemlerdi.” ifadelerine yer verildi.

Çatışmaların, tarım ve otlak arazileri dolayısıyla çıktığı bildirildi.

Osman Gazi ve Kayı Aşiretinin Yaylak Mekanı: Domaniç Dağları

<p>Peki ömür uzuyor da bunun kalitesi nasıl olacak? En sağlıklı şekilde, elden ayaktan düşmeden bu ö

Bir Ömrü Nasıl Kaliteli Yaşarız? | #SağlıklıRamazalar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

LGS örnek soruları ve cevapları MEB'te! 2019 LGS soruları nasıl olacak?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.