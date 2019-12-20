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Nijerya'da etnik çatışma: 12 ölü

Nijerya'da etnik çatışma: 12 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cross River eyaletine bağlı Abi bölgesinde Ebom ve Usumutong etnik grupları arasında yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Silahlı çatışmanın yanı sıra çok sayıda ev de ateşe verildi, bölge sakinleri korkudan evlerini terk etti.

Öte yandan, Cross River Emniyet Müdürü Nkereuwem Akpan olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Akpan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını kaydetti.

Cross River eyaletinde gruplar arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor. Bölgede geçen sene yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, birçok ev kundaklanmıştı. 

AA


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