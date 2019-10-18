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Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Enugu eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Enugu-Onitsha kara yolunda bulunan yakıt istasyonunda tankerden benzin boşaltılırken henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Öte yandan Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Enugu Eyaleti Koordinatörü Yardımcısı Emeka Obinwa, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Obinwa, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını söyledi.

AA

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