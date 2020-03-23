Nijerya'da 8 üst düzey Boko Haram terör örgütü üyesi yakalandı

Operasyonla ilgili açıklama yapan sözcü Abdulkhalifa İbrahim, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında terör örgütü Boko Haram üyelerine yönelik baskın düzenlediklerini belirtti.

İbrahim, 8 üst düzey Boko Haram üyesinin yakalandığını söyleyerek, örgüte ait 6 araç ve gıda malzemelerinin de ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

AA