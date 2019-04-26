Nijerya'da 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Eyalet Basın Sözcüsü Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyaletin Kajuru bölgesinde iki grup arasında devam eden şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Aruwan, "Kasuwan Magani'de yaşanan şiddet olaylarının ardından, Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesinde 24 saat sokağa çıkma yasağı getirildi." dedi.

Kaduna eyaletinde zaman zaman etnik ve dini çatışmaları sahne oluyor. Son olarak dün gece çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)