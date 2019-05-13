Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0607
  • 6,8082
  • 253.086
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Nijer'deki tanker kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Nijer'deki tanker kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Nijer'deki tanker kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Nijer'in başkenti Niamey'in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında 8 gün önce bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, 5 Mayıs Pazar yaşanan tanker patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'tan 76'ya yükseldi.

Patlama nedeniyle 8-10 Mayıs tarihlerinde hükümet, ülkede 3 gün yas ilan etmişti.

Bir yakıt tankerinin, başkentin doğusunda yer alan Diori Hamani Havalimanı yakınlarındaki bir benzin istasyonunda park ederken devrilmesiyle taşıdığı benzin etrafa yayılmıştı. Benzini depolamaya çalışan çok sayıda kişinin arasındaki bir motosikletin kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle alev alan tanker patlamış, olayda ilk belirlemelere göre 55 kişi yaşamını yitirmişti.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canlı yayında aldığı nafakayı açıkladı
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
İstanbul´da E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da

E-5 Karayolu’nda ´Makas´ Terörü Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rami Açık Oto Pazarı’ndan 40-50 bin TL’ye ne alırım

Beşiktaş'ta caddeyi onlar için kapattılar!