Neymar'dan 5 saatlik ifade 'Tecavüz iddiaları asılsız'

Sakatlığı nedeniyle koltuk değnekleriyle karakola giden Neymar’a avukatları da eşlik etti. Savcı Flavia Merlini, futbolcunun ‘tüm suçlamaları reddettiğini ve sorulara tatmin edici bir şekilde yanıtladığını’ söyledi. Neymar ise yaptığı açıklamada, “Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak” diyerek, kendisine verdiği destekten ötürü sevenlerine teşekkür etti. Neymar, kendisini tecavüzle suçlayan Najila Trindade Mendes de Souza’nın fotoğraflarını, onun izni olmadan sosyal medyada paylaşmakla da suçlanıyor.