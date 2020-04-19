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  3. New York'ta moda Zoom'dan evlilik

New York'ta moda Zoom'dan evlilik

New York'ta moda Zoom'dan evlilik

ABD'de koronavirüsün en çok etkilediği New York'ta vali Andrew Cuomo, evliliklerin internet üzerinden web kamera ile yapılabileceğini duyurdu.

Cuomo, “Evlilik başvurusunu internet üzerinden yapabilir, nikahınızı Zoom ile kıyabilirsiniz” dedi. Cuomo, evlilik başvurusu, şahitlerin başvurusu ve nikah töreni başvurularının artık internet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Ayrıca video konferansın canlı olması, gelin ile damadın birbirleriyle doğrudan etkileşimde olması, nikah memuru ve şahitlerin de yer alması şartları aranıyor.


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