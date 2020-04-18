Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9391
  • 7,5451
  • 375.252
  • 98179.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. New York'ta koronavirüs nedeniyle ertelenen nikahlar video konferansla kıyılacak

New York'ta koronavirüs nedeniyle ertelenen nikahlar video konferansla kıyılacak

New York'ta koronavirüs nedeniyle ertelenen nikahlar video konferansla kıyılacak

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ertelenen evlilik işlemlerinin uzaktan video konferansla yapılabileceğini söyledi.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta nikah memurlarının video konferansla nikah kıymasına izin verileceğini duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, şimdi evlilik için hiçbir bahanenin kalmadığını belirten Vali Cuomo, "Zoom (video konferans) yoluyla yapabilirsiniz, 'evet' ya da 'hayır." ifadesini kullandı.

SON 24 SAATTE 540 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'taki vaka ve ölü sayısına ilişkin de açıklama yapan Cuomo, son 24 saatte 36'sı bakım evlerinde olmak üzere 540 kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cuomo, günlük 2000 bin kişinin ise Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD genelinde şimdiye kadar 706 bin 856 kişi Kovid-19 hastalığına yakalanırken, 37 bin 87 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Başakşehir İkitelli Şehir Hatanesi yolunun yapımı devam ediyor

Başakşehir İkitelli Şehir Hatanesi yolunun yapımı devam ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Faydası saymakla bitmiyor! Her gün bir diş sarımsak yutarsanız...

BDDK'dan krediler için yeni düzenleme