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  3. New York Valisi'nden Trump'a "Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir" çıkışı
03 Eylül 2020 Perşembe 19:08 | Son Güncelleme:

New York Valisi'nden Trump'a "Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir" çıkışı

New York Valisi'nden Trump'a "Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir" çıkışı
AA

New York Valisi Cuomo, ABD Başkanı Trump'ın kente federal yardımları kesmesi tehdidine sert tepki gösterdi. Cuomo, "New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumaları bırak, orduyla gelmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York dahil protestolar sırasında yasa dışı eylemlere müsade eden eyaletlere federal yardımları kesme tehdidine sert tepki gösterdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Trump'ın New York'ta istenmediğini belirten Cuomo, şu ifadeleri kullandı:

"New York'a gelemez. New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumaları bırak, orduyla gelmesi gerekir. New York için yaptığı en iyi iş buradan ayrılmaktı. Bırakın Florida'ya gitsin."

Cuomo, Trump'ın ilk günden New York'u cezalandırmak istediğini, eyaletlerin ve kentlerin toparlanması için gereken fonları vermeyi reddettiğini savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Trump, kral değil, New York'ın fonlarını kesemez. Bu yasa dışı bir adım."
New York Valisi'nden Trump'a ‘Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir‘ çıkışı
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