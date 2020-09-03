New York Valisinden 'Federal yardımları' kesme tehdidinde bulunan Trump'a sert çıkış: Kente orduyla gelmesi gerekir

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York dahil protestolar sırasında yasa dışı eylemlere müsade eden eyaletlere federal yardımları kesme tehdidine sert tepki gösterdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Trump'ın New York'ta istenmediğini belirten Cuomo, şu ifadeleri kullandı:

"New York'a gelemez. New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumaları bırak, orduyla gelmesi gerekir. New York için yaptığı en iyi iş buradan ayrılmaktı. Bırakın Florida'ya gitsin."

Cuomo, Trump'ın ilk günden New York'u cezalandırmak istediğini, eyaletlerin ve kentlerin toparlanması için gereken fonları vermeyi reddettiğini savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Trump, kral değil, New York'ın fonlarını kesemez. Bu yasa dışı bir adım."