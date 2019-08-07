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  3. New York Times'tan çarpıcı yorum: Beyaz ırkçı terörü görmezden geliniyor

New York Times'tan çarpıcı yorum: Beyaz ırkçı terörü görmezden geliniyor

New York Times'tan çarpıcı yorum: Beyaz ırkçı terörü görmezden geliniyor

New York Times, 'beyaz ırkçı' terör saldırılarına, faillerinin Müslüman olduğu belirtilen saldırılar kadar tepki verilmediğine dikkat çekti.

Teksas'ta atlı 2 polisin, şüpheli siyahi birini elleri kelepçeli şekilde at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti. Polis özür diledi.

New York Times gazetesi, ABD’de Teksas ve Ohio eyaletlerinde gerçekleştirilen saldırıların failleri Müslüman olsaydı ABD hükümeti ve müttefiklerinin seferber olacağını ancak ülkedeki ‘’beyaz ırkçı terör probleminin’’ görmezden gelindiğini yazdı. Beyaz ırkçı terör saldırıları “iç terör” olsa da ideolojinin küresel olduğuna işaret edilen başyazıda, El Paso saldırganının manifestosunda Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısı düzenleyen saldırgandan esinlendiğini yazdığı belirtildi. Bunların üçte birinin benzer saldırılardan esinlenilerek düzenlendiği aktarılan başyazıda, ırkçılığın kökleri öncelere dayansa da Trump yönetimi döneminde yeni bir boyut kazandığı ve meşrulaştığı dile getirildi. Eski ABD Başkanı Obama da yazdığı makalede, Trump yönetimini bu tür saldırılara ortam hazırlamakla suçladı.

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