Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Netanyahu'nun oğlundan İngiliz Konsolosluğu'nun 'Filistin' paylaşımına küstah çıkış

Netanyahu'nun oğlundan İngiliz Konsolosluğu'nun 'Filistin' paylaşımına küstah çıkış

Netanyahu'nun oğlundan İngiliz Konsolosluğu'nun 'Filistin' paylaşımına küstah çıkış

Filistin'in statüsünü tanıyanlara düşman kesilen İsgalci İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair, Filistin için 'İşgal altındaki Filistin toprakları' ifadesini kullanan İngiliz Konsolosluğuna saldırdı. Skandallarla gündeme gelen Yair'in verdiği cevaba sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Rüşvetçi babanın küstah oğlu, doğruları hazmedemedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun skandallarla gündeme gelen oğlu Yair, Filistin için 'İşgal altındaki Filistin toprakları' ifadesini kullanan İngiliz Konsolosluğuna saldırdı.

Geçtiğimiz hafta Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu, Twitter'dan Prens Charles'ın ocak ayında 'işgal altındakki Filistin topraklarını' ziyaret edeceğini duyurdu.

Paylaşıma yanıt veren Yair Netanyahu, 'Yakında İsrai'den atılacaksınız. O zamana kadar işgal altındaki Galler ve İskoçya topraklarını ziyaret etmeyi düşünüyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?' ifadesini kullandı.

Haberin devamını okumak için tıklayın 

 


Kaan davadan feragat etti
'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Emmy'nin kralı 'Sanat Güneşi'ni anlatacak
5. yaş pastası Pelin'den
'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'

Vatandaşa Sorduk: Yerli Otomobil Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı

Görüntüler Antalya'dan! 'Bedava' dendi, ortalık karıştı