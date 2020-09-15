Netanyahu'nun normalleşme beklentisi! Arap paraları İsrail'e akacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde yapılan normalleşme anlaşmalarından dolayı İsrail’e “milyarların akacağını” söyledi. Normalleşme anlaşmasının imza töreni için Tel Aviv’den Washington’a seyahati öncesinde basına açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yapılacak barış anlaşması İsrail ekonomisine milyarları pompalayacak” dedi.

ORTAK EKONOMİK PROJELER



Bir ay içinde iki barış anlaşmasına ulaştıklarını kaydeden Netanyahu, bunun yeniçağ olduğunu belirterek, “Barış karşılığında barışı gerçekleştirmek için yola çıkıyorum” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın diplomatik barışla ekonomik barışı birleştireceği, yatırım, işbirliği ve ortak projelerle milyarların ülkeye pompalanacağı belirtildi.

BAE IRKÇI İSRAİL TAKIMINA SPONSOR



İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir grup işadamı, Hz. Peygamber’e ve Araplara hakaret eden ırkçı futbol takımı Beitar Jerusalem’e sponsor olacak. İsrail’de bir televizyon kanalı, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ülkelerindeki yatırımlardan bahsederken Beitar Jerusalem futbol takımına da yatırım yapılacağını açıkladı. Orta Doğu Yahudileri Mizrahiler’in kulübü olarak bilinen Beitar, ayrıca İsrail Premier Ligi’nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor.