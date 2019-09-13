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  3. Netanyahu'dan skandal hamle! 'Operasyon her an başlayabilir'

Netanyahu'dan skandal hamle! 'Operasyon her an başlayabilir'

Netanyahu'dan skandal hamle! 'Operasyon her an başlayabilir'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik operasyonların her an başlayabileceğini ve Hamas rejimini devirmekten başka bir seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin gerginliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan seçimlerin, Gazze'ye yönelik operasyonlara engel olamayacağını söyleyen Netanyahu, "Seçimlere 4 gün var. Gazze'ye yönelik operasyonlar her an başlayabilir. Gazze'deki terör güçlerine karşı savaş başlatmaktan ve Hamas rejimini devirmekten başka bir seçeneğimiz yok" dedi.

(DHA)

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