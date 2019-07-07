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  3. Netanyahu'dan AB 'ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın

Netanyahu'dan AB 'ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın

Netanyahu'dan AB 'ye İran çağrısı: Yaptırım uygulayın

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasının 'oldukça tehlikeli' bir adım olduğunu söyleyerek, AB ülkelerine İran'a ek yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine nükleer anlaşmada taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini duyuran İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasının "oldukça tehlikeli" bir adım olduğunu söyledi.

İran'ı, uranyumu belirli bir seviyenin ötesinde zenginleştirmeyeceği sözünü çiğnemekle suçlayan Netanyahu, "Almanya, Fransa ve İngiltere yönetimindeki arkadaşlara seslenmek istiyorum. Bu anlaşmayı siz imzaladınız ve onlar (İran) bu adımları atarsa ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylediniz. Bu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıydı. Neredesiniz?" dedi.

Netanyahu, İran'ın atom bombası yapmayı hedeflediğini iddia ederek, "Uranyumun zenginleştirilmesi tek bir nedenle yapılır. O da atom bombası yapmak için." diye konuştu.

"SONA ERECEK"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Nükleer anlaşmada taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini belirtmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle "yükümlü olduklarını" ancak 60 gün sonunda nükleer anlaşmada kalan 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın anlaşmadan kaynaklı menfaatlerini yerine getirmemeleri durumunda söz konusu "yükümlülüğün sona erdireceğini" duyurmuştu.

AA

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