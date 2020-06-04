'Nefes Alamayan' binlerden protesto

Siyahi George Floyd’un ABD’nin Minneapolis şehrinde beyaz bir polis tarafından gözaltında boğularak öldürülmesiyle başlayan eylemler 100’den fazla şehirde devam etti. Washington’da Beyaz Saray önündeki Lafayette Park da göstericilerin girmemesi izin uzun demir çitlerle kapatıldı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1600 askeri Washington’da konuşlandırdı. 10 Black Hawk ve 4 Chinook tipi olmak üzere 14 helikopter de bölgeye intikal etti. New York’daki Times Meydanı’nda Floyd’un boğulduğu andaki halini taklit etmek için yere yüzlerce kişi yere yattı. Portland’daki Burnside Köprüsü’nde de yaklaşık bin kişi yüzü koyun yerde ‘Nefes Alamıyorum’ diye bağırdı.

700 YAĞMACIYA GÖZALTI

New York’ta önceki gece yağmalamalar sırasında 700’e yakın kişi gözaltına alındı. Şehirde sokağa çıkma yasağı pazar gününe kadar uzatıldı. Ancak hiçbir şehirde yasaklara uyulmadı. Chicago’da ise kalabalık bir grup hareket halindeki treni yağmaladı. St.Louis kentinde yağmacılar bir mağazayı korumaya çalışan emekli polis David Dorn’u öldürdü. Birçok mağaza, banka ve işyeri pencere ve kapılarını tahtalarla kaplatarak yağmalamaya karşı önlem aldı. Georgia Eyaleti’ne bağlı Fulton şehrinde ise olaylarda aşırı güç kullanan 6 polis hakkında tutuklama kararı çıktı.

Portland’daki Burnside Köprüsü’nde yaklaşık bin kişi yüzükoyun yere yatarak Floyd’un öldüğü anı resmetti. New York’taki Times Meydanı’nda da aynı protesto yapıldı.

New York ve Los Angeles’da bazı asker ve polisler eylemcilere destek amacıyla diz çöküp bekledi.

Beyaz Saray’ın önündeki park uzun demir çitlerle çevrildi. Eylemcilerse üzerine pankart ve çiçek astı.

BİNLERCE YENİ ASKER YOLA ÇIKTI



Fort Bragg ve Fort Drum kışlalarından 1600 asker Washington’a konuşlandı. Binlerce asker daha gönderilecek.

Ülke genelinde polisin şiddet ve zor kullanarak gözaltına alma işlemine devam ettiği görüldü.

WP: POLİS KİMYASAL SİLAH DA KULLANDI



Washington Post gazetesinin muhabiri Rebecca Tan, Beyaz Saray yakınında devam eden gösterilerde polisin biber gazı ve “kimyasal silah” kullandığını Twitter’dan öne sürdü. Tan, “Güvenlik güçleri, protestoya devam eden ufak grubun üzerine biber gazı ve kimyasal silah ateşledi. Tekrarlıyorum, insanlar öksürüyor, çığlık atıyor ve ağlıyor” ifadesini kullandı.



‘SİYAHİ’ YANGINI AB’Yİ DE SARDI



Fransa’da 2016 yılında polis şiddetiyle hayatını kaybeden siyahi Adama Traore ile ilgili yayınlanan yeni bir rapor Paris sokaklarını karıştırdı. Raporda, Traore’nin polis müdahalesi sonucu boğularak öldüğü belirtildi. Bunun üzerine 20 bin kişi Adalet Sarayı önünde toplandı. Yollara barikat kurup ateşe veren öfkeli protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle karşılık verdi. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Hyde Park’da da yüzlerce kişi toplandı.

‘400 YILDIR IRKÇILIĞIN AŞISINI ARIYORUZ’



Hollywood’un ünlü yıldızı George Clooney, medyaya yazdığı makalede, Trump’ı eleştirerek ırkçılığın ABD’nin pandemisi olduğunu belirtti ve “400 yıldır hâlâ aşısını arıyoruz” dedi. Ünlü oyuncu çift Blake Lively ve Ryan Reynolds ise gözaltına alınanların hukuki harcamaları için 200 bin dolar bağışladı. Yapımcı J.J. Abrams da ırkçılıkla mücadele kurumlarına 10 milyon $ bağışlayacak.

TRUDEAU’NUN ‘NUTKU TUTULDU’



Trump’ın protestolara yönelik tutumu dünya liderlerinin de tepkisini topluyor. Bir gazeteci, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya Trump’ın protestoculara karşı askeri gücü devreye sokmasını nasıl değerlendirdiğini sordu. Bunun üzerine 21 saniye gibi uzun bir süre sessiz kalan Trudeau, “ABD’de olan bitenleri hepimiz korku ve hayretler içinde izliyoruz. Şimdi insanları dinleme ve birleştirme zamanı” dedi.

İNCİL’Lİ İTİDAL MESAJLARI



Trump’ın önceki gün Beyaz Saray’dan elinde İncil’le çıkıp yerleşkenin karşısındaki St.Johns Kilisesi’ne yürüyerek göstericilere mesaj vermesi ve güzergah üzerindeki göstericilerin dağıtılması hâlâ tartışılıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de dün eline İncil’i alarak Trump’a protestoculara karşı tonunu yumuşatma çağrısı yaptı.

KÖLELİĞİ KALDIRAN LINCOLN’ÜN ANITINA ONLARCA ASKER



ABD’de 1862’de köleliği tamamen kaldıran Başkan Abraham Lincoln’ün anıtının önüne de onlarca askerin konuşlandırılması tepki çekti.

FLOYD’UN AİLESİ: ONUN İÇİN ADALET İSTİYORUZ



Floyd’un altı yaşındaki kızı Gianna ve eşi Roxie Washington, Minneapolis’te bir basın toplantısı düzenledi. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Washington, “Bizim elimizden neyi aldığınızı bilmenizi istiyorum. Onlar günün sonunda eve dönüp aileleriyle birlikte oluyorlar. Ama Gianna’nın artık bir babası yok. Onun büyüdüğünü göremeyecek. Onun için adalet istiyorum” dedi.