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NATO, Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

NATO, Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

NATO, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

NATO, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

NATO, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. 

NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü söylemişti.

"NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor." vurgusunu yapan White, NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu belirtmişti.

White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız." açıklamasında bulunmuştu.  

ABD'NİN İRANLI KOMUTANI ÖLDÜRMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

AA


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