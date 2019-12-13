Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8123
  • 6,4655
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. NATO Genel sekreterini hiç böyle görmemiştiniz! Çalışanlara servis yaptı

NATO Genel sekreterini hiç böyle görmemiştiniz! Çalışanlara servis yaptı

NATO Genel sekreterini hiç böyle görmemiştiniz! Çalışanlara servis yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70. yılını kutlamak için Brüksel'deki Karargah'ta düzenlenen etkinlikte çalışanlarına yemek servisi yaptı.

Stoltenberg, NATO Karargahı'ndaki Agora bölümünde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptıktan sonra önlüğünü takarak yemek servisine başladı. 

NATO Genel Sekreter Vekili Mircea Geoana ile Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem de yemek servisinde Stoltenberg'e eşlik etti.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin tüm çalışanlara 70. yıl kutlamaları kapsamında "yaptıkları muhteşem işler için" teşekkür etmek için düzenlendiğini ifade etti.

(AA)


Başak Dizer: Kıvanç'ı hiç kıskanmam
Ahmet Rıfat Şungar'ı çabuk unuttu! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkı
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Emre Altuğ şaşırttı: 'Örnek çift demeyelim'
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p>Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 13:30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesinde meydana geld

Haraç Almak İçin Geldiler, Dayak Yiyip Böyle Gittiler

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tapu'da yeni dönem başlıyor! Artık E-Devlet'ten alınabilecek

İkinci S-400 anlaşması birkaç aya imzalanabilir