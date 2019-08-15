Myanmar'da askeri akademiye topçu saldırısı

Askeri Sözcü Tuğgeneral Zaw Min Tun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pyin Oo Lwin bölgesindeki Savunma Hizmetleri Teknoloji Akademisine (DSTA) sabah saatlerinde ağır toplar ve havan mermileriyle saldırı yapıldığını belirtti.

Tun, saldırıda akademi yerleşkesindeki bir askerin yaralandığını ve bir sivilin de öldüğünü bildirdi.

Pyin Oo Lwin'de bir askeri kontrol noktasının ve Shan eyaletinin Naung Cho bölgesindeki askeri üsse de bu sabah kimliği belirsiz silahlı isyancı bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Tun, saldırıların büyük olasılıkla Shan'daki ilaç fabrikalarına yapılan son askeri baskına karşılık olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basında çıkan bazı haberlerde, saldırıların, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA) isimli etnik isyancı grup tarafından düzenlendiği iddia edildi ancak TNLA'dan henüz bir açıklama gelmedi.

AA