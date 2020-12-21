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  • Mutasyonlu koronavirüs 15 bin km yol katetti... Dünyanın öteki ucuna sıçradı
21 Aralık 2020 Pazartesi 18:53 | Son Güncelleme:

Mutasyonlu koronavirüs 15 bin km yol katetti... Dünyanın öteki ucuna sıçradı

Mutasyonlu koronavirüs 15 bin km yol katetti... Dünyanın öteki ucuna sıçradı
AA

İngiltere'den Avustralya'ya seyahat eden iki yolcuda koronavirüsün, mutasyona uğrayan daha bulaşıcı bir türü tespit edildi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi.

AA'nın ABC News’den aktardığı habere göre ülkedeki Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti yerel hükümeti, Kovid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye hava yolu seferiyle dönen iki yolcuda görüldüğünü belirtti.

Yolcuların testlerinin pozitif çıktığı kaydedilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kovid-19'un söz konusu bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı saptanmıştı.

HİNDİSTAN, İNGİLTERE'DEN ÜLKEYE YAPILAN UÇUŞLARI GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Öte yandan Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre Hindistan, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı olan türü nedeniyle bu ülkeden hava yolu seferlerini durdurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, "İngiltere'de yaşanan mevcut durum göz önünde bulundurularak, Hindistan hükümeti, İngiltere'den yapılacak uçuşların 31 Aralık'a kadar askıya alınmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, seferlerin durdurulma kararının çarşamba gününden itibaren yürürlüğe gireceği, o zamana kadar gelen yolcuların teste tabi tutulacağı aktarıldı.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke, art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.

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