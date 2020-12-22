‘Mutant virüs' teyakkuzu

İngiltere’den dünyaya yayılan ve yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutant virüs endişeye neden oluyor. Aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdururken, “VUI - 202012/01” adı verilen varyasyonun görüldüğü ülke sayısı da 5’e yükseldi. İngiltere’de yeni varyasyona karşı kriz masası oluşturuldu, Avrupa Birliği yeni tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

DENİZ, HAVA, KARA DURDU

Avrupa ülkeleri hava, kara ve deniz ulaşımının yanı sıra tren seferlerine son vermeye başladı. Demiryolu firması Eurostar’dan yapılan ilk açıklamada, Londra-Brüksel ve Londra-Amsterdam trenlerinin iptal edildiği belirtildi. Daha sonra Paris seferlerinin de durdurulacağı bildirildi.

GIDA VE AŞI SIKINTISI

Sınır kısıtlamaları, kıta Avrupa’sına İngiliz mallarının sevkiyatı ile gıda tedarikinde kesintiye yol açacağı anlamına geliyor. Yiyecek ve İçecek Federasyonu (FDF) CEO’su Ian Wright, “İngiltere’den Fransa’ya olan yük trafiğinin askıya alınması, Noel’de İngiltere’ye taze gıda tedarikinde ve İngiltere’nin yiyecek ve içecek ihracatında ciddi kesintilere yol açabilir” uyarısında bulundu.

‘ÇOCUKLARA HIZLI BULAŞIYOR’ İDDİASI



İngiliz Profesör Neil Ferguson, çocukların mutasyon geçiren virüse karşı daha dirençsiz olduğuna dair bir ipucu bulunduğunu iddia etti. Ferguson, B.1.1.7. olarak anılan bu yeni korona- varyantının, kasımda okulların açık olduğu karantina sırasında artmasının, bu türün çocukları daha çok etkilemesi nedeniyle olabileceğini ifade etti. Çocukların koronavirüsün bu varyantına daha açık olduğu yolundaki son teoriyi ispatlayacak yeterli kanıt bulunmadığını da belirteren Ferguson, bunun öne çıkan bir hipotez olduğunu belirtti.

İNGİLTERE’DEN GELENLERE MUTASYON KARANTİNASI



İngiltere’yle uçuşlar durdurulurken dün sabaha karşı Türk Hava Yolları’na (THY) ait tarifeli uçakla Londra’dan İstanbul’a gelen ve aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcuya, mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı. Adresleriyle iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak. Mutasyona uğramış koronavirüs türü nedeniyle İngiltere’de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye’ye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan yapılan uçuş seferleri, geçici olarak durduruldu.

DAHA ÇOK ÖLÜME NEDEN OLDUĞUNUN KANITI YOK



DSÖ: “Kovid-19’un daha hızlı yayılan türünün ‘ciddi hastalık veya ölüme’ neden olduğuna dair kanıt Virüsün mutasyona uğramasını bekliyorduk.”

İngiltere’de Kovid-19’un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19’un daha hızlı yayılan türünün ‘ciddi hastalık veya ölüme’ neden olduğuna dair kanıt bulunmadığını söyledi. Virüslerin zamanla mutasyona uğradığını ve bunun beklendiğini belirten Ghebreyesus, “Genetik değişikliklerin virüsün davranışlarını nasıl etkilediğini anlamak için çalışılıyor, tüm SARS-COV-2 virüslerinin bulaşıcılığını olabildiğince çabuk bastırmamız gerekiyor. Hükümetlerin virüsle ilgili tedbirlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

‘BU MUTASYON ORİJİNALSE PANDEMİYİ BİTİREBİLİR’



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. “Henüz telaşlanacak bir şey yok” ifadesini kullanan Ceyhan, “Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız” uyarısında da bulundu. Ceyhan, “Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir” dedi.

AŞILARI ETKİLEMEYECEK



Prof. Dr. İsmail Balık: ”Koronavirüs aşısı sayesinde grip aşısında olduğu gibi yeni virüse de etkili bir aşı geliştirilebilir ya da virüs aşıdan kaçmak isterken bulaşma kabiliyetini yitirebilir” dedi. Alman Sağlık Bakanı Spahn’da, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyledi.

‘BAŞAK PROTEİNİ’ ENDİŞESİ



King's College London’da viroloji profesörü olan Stuart Neil, yeni varyantın virüsün başak proteininde meydana getirdiği değişikliğin endişe verici olduğunu söyledi. Virüsün, başak proteini aracılığıyla vücudun akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine tutunduğunu belirten Neil, “Başak proteinindeki mutasyon, virüse çoğalma avantajı sağlayabilir” dedi.

ADI: VUI - 202012/01 YÜZDE 70 DAHA HIZLI BULAŞIYOR



“VUI - 202012/01” ( SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) adı verilen yeni tür, ilk olarak eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla Güney İngiltere’de yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası olduğu belirtildi.

Araştırmacılara göre en olası açıklama, mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması yönünde.

DSÖ, bulaşıcı yeni bir türün Hollanda, Belçika, Danimarka ve Avustralya’da da tespit edildiğini duyurdu. Fransa da virüsün ülkede yayılmış olabileceğini açıkladı.

Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu üyesi Doktor Müge Çevik, şimdiye kadar 4 binden fazla yeni tip koronavirüs mutasyonunun gözlemlendiğini ve bunların yalnızca birkaçının önemli görüldüğünü açıkladı.

İngiltere’nin Baş Tıbbi Sorumlusu Chris Whitty, yeni varyantın yüzde 70’e kadar daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi. Ancak, ciddi hastalık veya ölüm riskini artırdığı düşünülmüyor.

Uzmanlar, mutasyonun sosyal mesafe ve maske açısından mevcut tavsiyeler üzerindeki etkisinin henüz bilinmediğini açıkladı. İngiltere’de hükümete danışmanlık yapan bilim kurulunun bir üyesi olan Catherine Noakes “Sosyal mesafe, hijyen ve maske takımınına eskiden daha çok önem vermeliyiz” dedi.

London College Üniversitesi’nden Profesör Andrew Hayward, vaka sayısında bir artış yaşanacağı çok açık. Bu vakaların bir kısmında da ölüm görülecek. Kısıtlamaların uygulanması şu anda kritik önem taşıyor” dedi.

DİĞER MUTASYONLAR ASYA’DA ‘L’ AVRUPA’DA ‘G’

Kovid-19’un daha önce de mutasyona uğradığı biliniyor. Şimdiye kadar, en az 7 Kovid-19 ana grubu tespit edildi. Geçen yıl aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde görülen orijinal tür, L grubu olarak bilinirken, daha sonra 2020’nin başında “S” ve ardından “V” ve “G” grupları gelişti. “G” grubu en yaygın olarak Avrupa ve Kuzey Amerika’da görülürken, önlem almada geç kalınmasıyla bu tür hızlı bir şekilde yayıldı ve “GR”, “GH” ve “GV” isimleri verilen mutasyonlara uğradı.