Müslümanlara yine çifte standart

ABD’de Muslim Girl internet sitesinin kurucusu ve New Jersey’deki Kongre seçimlerinde yarışan ilk Müslüman kadın olan Amani al-Khatahtbeh, 14 Kasım’da Newark’tan Charlotte’a uçacağı American Airlines uçağından kovuldu. Beyaz bir erkek yolcuyla uçuş öncesi münakaşa eden ve adamın şikayeti üzerine uçaktan atılan genç kadın gözaltına alınıp sorgulandığını ifade etti. Tartışmanın sırada check-in beklerken VIP yolcusu adamın öne geçmeye çalışması nedeniyle çıktığı öğrenildi.