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Müslümanlara uçakta görülmemiş ayrımcılık

Müslümanlara uçakta görülmemiş ayrımcılık

ABD’deki bir uçağın tuvaletinde şifonu iki kez çeken Müslüman yolcu ve arkadaşı nedeniyle uçuş iptal edildi.

ABD’de “kabin görevlilerinin endişesi” nedeniyle uçuşları iptal edilen iki Müslüman yolcu, ırkçı ve dini ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyleyerek Adalet Bakanlığı’na başvurarak soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Abderraoof Alkhawaldeh ve Issam Abdallah adlı yolcular, düzenledikleri basın toplantısında 14 Eylül’de Alabama eyaletinin Birmingham kentinden Dallas’a gitmek için bindikleri uçakta yaşadıklarını anlattı.

Alkhawaldeh ve Abdallah Dallas’a gitmek için American Airlines’ın bölgesel ortağı Mesa Havayolları’nın uçağına bindi. Bir süre sonra uçuşta gecikme olduğu anonsu yapıldı. Bunun üzerine Abdallah tuvalete gitti. Birkaç dakika sonra uçuşun iptal edildiği anonsu yapıldı ve yolculardan uçağı terk etmeleri istendi. Alkhawaldeh’e göre bir kabin görevlisi yolculardan birine uçuşun güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

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