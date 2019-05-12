Müslüman Kardeşler: Trump'ın İhvan'ı 'terör örgütü' ilan etmesi uzak ihtimal değil

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İhvan'ı "terör örgütü" ilan etmesi ihtimalini uzak görmediğini belirterek buna karşı diplomatik girişim hazırlığında olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 9 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede Müslüman Kardeşler konusu da dahil birçok meselenin ele alındığı bildirildi.

Görüşmeden kısa bir süre sonra ABD basınında Trump yönetiminin İhvan'ı "yabancı terör örgütleri" listesine almak için hazırlık yaptığı haberleri yayımlandı.

Konuyu değerlendiren İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Munir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminin İhvan'ı 'terör örgütü' ilan etmesi ihtimalini uzak görmüyorum." dedi.

Munir, ABD'nin bu adımı atmasına karşı ismini vermeksizin "Washington'da karar yapıcılarla" diplomatik girişim hazırlığında olduklarını, bunun yanı sıra İhvan'ın tutumunu, barışçıl rolünü açıklamak için uluslararası girişimler için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Batılı ülkelerin ABD'nin bu adımına olumlu destek vermeyeceğini öngören Munir, "İngiliz hükümeti 2015 yılındaki raporunda İhvan'ın ideolojisinin radikalizm karşıtı olduğunu belirtmişti. Bu nedenle Batılı ülkelerin İhvan'ın terör örgütü ilan edilmesine olumlu bakmayacağını düşünüyorum. İhvan'ın yöntemi ve tutumu şiddetten tamamen uzaktır." dedi.

"Teşkilata Mısır'da darbe vuruluyor"

Mısır'da İhvan'a darbe vurulduğunu, daha önce görülmemiş tutumlara maruz kaldığına işaret eden Munir, ancak bunun ülkesinin iyiliğini düşünen her türlü oluşumun başına geldiğini söyledi.

Munir, Mısır'daki duruma bakıldığında İhvan'ın 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından ilk şoku atlatarak bununla mücadele ettiğini, Cumhurbaşkanı Sisi ile destekçilerinin İhvan karşısında zor duruma düştüğünü aktardı.

Teşkilatın, tarihi boyunca buna benzer olaylara maruz kaldığına, 1950'li yıllarda İhvan mensupları hakkında davaların açıldığına, idam kararlı verildiğine dikkati çeken Munir, "Hepsi gitti ama İhvan kaldı. Şimdi de böyle olacak inşallah. Bunu yapanlar hukuka ve anayasaya saygı duymayanlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sisi'ye seslenen Munir, "Unutma ki Allah senden de destekçilerinden de büyük. Senin de akıbetin kabre giden tüm insanlar gibi olacak. Kıyamet gününde seni kurtaracak şeyler ara." ifadelerini kullandı.

Teşkilat üyelerinden sabırlı olmalarını isteyen Munir, Mısır halkına da 25 Ocak Devrimi'ndeki gibi birlik olma çağrısı yaptı.

"Krizin sebebi olduğumuzu kesinlikle kabul etmiyoruz"

İhvan'ın 2017'de patlak veren Körfez krizinin sebebi olduğuna dair iddiaları değerlendiren Munir, "Komşular arasında herhangi bir husumet ya da anlaşmazlığın sebebi olduğumuzu kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Munir, Körfez ülkeleri arasındaki durumun normalleşmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Sudan ve Cezayir'de Arap Baharı'nın ikinci dalgası olarak görülen olayların Mısır'a da sıçraması ihtimaline dair konuşan Munir, durumlar farklı olsa da bunun mümkün olabileceğini belirtti.

Munir, "Sudan ve Cezayir'deki olaylar hakkında hüküm vermek için erken. Olaylar hala çok sıcak." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'ye teşekkür

Son olarak mazlumlara yardım eden, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye'ye teşekkür eden Munir, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşılaştığı zorluklar karşısında Allah'ın yardım etmesini dilediğini belirtti.

(AA)