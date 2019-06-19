Mursi'nin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

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İngiltere merkezli yayın yapan The Independent haber sitesinde yer alan bilgiye göre Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi, tutulduğu kafeste kalp krizi geçirdikten sonra 20 dakika boyunca yerde bekletildi.



Diyabet, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olduğu bilinen Muhammed Mursi'ye bayıldıktan sonra gardiyanlar tarafından müdahalede bulunulmaması, Mursi'nin öldürüldüğü iddialarını daha da güçlendirdi.

Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklama yapan ve otopsi raporunu yayımlamayan Mısır Başsavcılığı, Mursi'nin bayıldıktan hemen sonra hastaneye götürüldüğünü ve ilk müdahalenin zamanında yapıldığını iddia etmişti.



Babası ve erkek kardeşi Mursi ile birlikte yargılanan Abdullah el Haddad'ın salonda bulunan görgü tanıklarına dayandırarak yaptığı açıklamada, "Mursi'nin bayıldığını tutuklular farketti ve bağırmaya başladı. Ambulans Mursi'nin bayılmasından 30 dakika sonra olay yerine geldi. Gardiyanların yaptığı ilk şey ise aile üyelerini mahkeme salonundan çıkarmak oldu." ifadelerine yer verdi.



Mursi'nin 20 dakika boyunca yerde kaldığını ifade eden görgü tanıkları, Mursi'ye ilk müdahalede kasıtlı bir geç kalınma olduğuna işaret etti.