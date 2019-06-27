Mumbai-Newark uçağı bomba ihbarı üzerine acil iniş yaptı
Reuters'ın son dakika haberine göre Hindistan Hava Yolları'na ait Mumbai-Newark seferini yapmakta olan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Londra Stansted Havalimanı'nda acil iniş yaptı.
Hindistan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stansted Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Hindistan Hava Yolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Newark kentine seferini gerçekleştiren AI191 uçuş kodlu yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.
Yolcu uçağının Londra Stansted Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdiği ifade edildi.
Bomba ihbarı sonrası Hindistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağına İngiliz savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtildi.