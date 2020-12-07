Muhsin Fahrizade suikastında çarpıcı detay: Yapay zeka iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, Muhsin Fahrizade suikastıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Suikastın, yol kenarına bırakılan bir kamyonete yerleştirilen ve elektronik sistemler kullanılarak uzaktan kontrol edilen otomatik silahla gerçekleştirildiğini belirten Fedevi, olay yerinde hiçbir saldırganın bulunmadığını aktardı.

AA'nın İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde, suikastın, yol kenarına bırakılan bir kamyonete yerleştirilen ve elektronik sistemler kullanılarak uzaktan kontrol edilen otomatik silahla gerçekleştirildiğini belirten Fedevi, olay yerinde hiçbir saldırganın bulunmadığını aktardı.

Fedevi, Fahrizade'nin yanında 11 korumasının bulunduğunu, olay mahalline 10-15 metre uzaklıktaki kamyonete monte edilmiş otomatik silahtan açılan ateşin bel bölgesine isabet ederek omurgasını parçalaması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

KAMYONET PATLATILDI

Fedevi, açılan ateş sonrası otomatik silahın imha edilmesi için kamyonetin patlatıldığını da söyledi.

Olayı çözmek için patlamadan sonra otomatik silahtan geriye kalan parçalardan silahın elektronik devrelerini ve uydu sistemlerini incelediklerini söyleyen Fedevi şunları ifade etti:

"Olay yerinde hiç kimse yoktu. Kamyonete yerleştirilen otomatik silahtan toplamda 13 kurşun sıkıldı. Geriye kalan kurşunlar korumalar tarafından sıkıldı. Kamyonete yerleştirilen otomatik silah, ayrıca Fahrizade'nin yüzüne zum yapan ve yapay zeka kullanan akıllı bir uydu sistemiyle donatılmıştı"

Fedevi, Fahrizade'nin vücuduna kaç kurşun isabet ettiğine dair bilgi paylaşmadı.

ORTADOĞU'DA GERİLİM YÜKSEK

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, çarşamba günü yaptığı açıklamada Fahrizade'ye yönelik suikastla bağlantılı şahısların tespit edildiğini ve soruşturmanın sonuçlanması halinde gerekli adımları atacaklarını belirtmişti.