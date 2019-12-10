'Mucize çocuk' Laurent üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı

Laurent, 10. doğum günü olan 26 Aralık'tan önce, şu anda 10 yaşında ABD'deki University of Alabama'dan mezun olan Michael Kearney'e ait olan, dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyordu.

Ancak üniversite yönetimi, Laurent'in ünvanı elde etmesi için son zaman olan 26 Aralık'da mezun olmasının gerçekçi olmadığı savundu.

Yönetim, buna gerekçe olarak da 9 yaşındaki çocuğun, geçmesi gereken sınav sayısını gösterdi.

Üniversiteye göre, daha hızlı bir zaman çizelgesi, Laurent'in akademik gelişimi için uygun değildi.

Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu bu takvimi kabul etmediği için Laurent'in eğitimine son verdi.

Aile, Aralık sonuna kadar Laurent'in lisans eğtimini tamamlayabileceğinin söylenmesine rağmen, okul yönetiminin aniden karar değiştirerek bu tarihi 2020'nin ortalarına uzattığını savundu.

LAURENT'E 'İNTİHAL' SUÇLAMASI DA YAPILDI

Yönetim tarafından kendilerine gönderilen e postalarda, Laurent'in, "olağanüstü çalışma temposuna sahip, eşi görülmemiş derecede yetenekli bir çocuk" olduğunun vurgulandığını belirten aile, üniversiteyi zorbalıkla suçladı.

Anne Lydia Simons, üniversite yönetiminin, ikili sohbetlerde kendilerinden Laurent'e daha fazla baskı yapmalarını istediklerini de savundu.

Baba Alexander, üniversite yönetiminin Laurent'i 'intihalle' suçlamasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyedi.

Aileye göre, henüz deney yapılmamış taslak bir makalede, alıntı listesi olmadığı için Laurent'e 'intihal' suçlaması yapıldı.

Laurent de, Instagram hesabı aracılıyığla Eindhoven Teknik Üniversitesi yönetimini yalancılıkla suçlayarak, "Cuma günü okul yönetimi özür diledi ve Aralık ayında eğitimimi tamamlayabileceğimi söyledi" dedi.

Ailesi, Laurent'le çalışmak isteyen birçok üniversite bulunduğunu ve çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmaya devam edeceğini söyledi

8 YAŞINDA LİSEDEN MEZUN OLDU

Belçika'nın Oostende kentinde doğan Laurent 6 yaşında liseye başladı.

'Mucize çocuk' olarak adlandırılan Laurent, okulda sıkıldığı için Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araştırma projesine başladı. Belçika'nın Brugge kentinde matematik bilimleri üzerine 8 yaşında lise diploması alan Laurent, ailesi ile birlikte Hollanda'ya taşındı.

ABD'deki Stanford ve Fairfield üniversitelerinin üstün yetenekli çocuklar için açtığı kurslara katılan Laurent, diğer öğrencilerin 10 haftada ustalaştığı bir konuyu, bir hafta içinde kavrayabildi.

Laurent'in, Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü'nde normalde 3 yılda tamamlanması gereken dersleri, 9 ayda verdiği belirtildi.

Büyükbaba ve büyükannesi kalp hastası olan Laurent'in hedefi, kalp rahatsızlıklarını gidermenin yanı sıra, insan ömrünü uzatan çalışmalar yapmak.

Laurent, sıcak ve güneşli hava nedeniyle gelecekte ABD'de, Kaliforniya'da yaşamak istiyor.

BBC Türkçe