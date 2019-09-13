Mozambik'te mitingde izdiham: 10 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nampula Merkez Hastanesi Direktörü Cachimo Molina, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidardaki FRELIMO partisinden Devlet Başkanı Filipe Nyusi'nin stadyumda düzenlediği mitingde izdiham meydana geldiğini belirtti. Molina, mitingde kalabalığın bir kapıdan geçmeye çalıştığı sırada gerçekleşen izdihamda, 10 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi. Ayrıca Molina, olayda 98 kişinin yaralandığını aktardı. İçişleri Bakanı Basilio Monteiro olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. 15 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Devlet Başkanı Nyusi ikinci dönem için yarışıyor.

AA