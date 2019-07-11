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  3. Srebrenitsa Soykırımı'nın 24. yılında Mostar Köprüsünde 'sessiz atlayış' yapıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 24. yılında Mostar Köprüsünde 'sessiz atlayış' yapıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 24. yılında Mostar Köprüsünde 'sessiz atlayış' yapıldı

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü kapsamında, Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden "sessiz atlayış" gerçekleştirildi.

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden "sessiz atlayış" yapıldı. Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü dolayısıyla Mostar Köprüsü üzerinde toplanan vatandaşlar, Neretva Nehri'ne, soykırımda hayatını kaybeden kurbanların masumiyetlerini simgeleyen beyaz zambak bıraktı.

Beyaz zambakların nehre bırakılmasının ardından, yerel saat ile 11.07'de tarihi köprüden kurbanlar anısına "sessiz atlayış" gerçekleştirildi. Atlayışı gerçekleştiren İgor Kazic, Srebrenitsa'da yaşananların unutulmaması adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini anımsatarak, kurban yakınlarının acılarını paylaştıklarını ifade etti.

"Mostari" Dalgıç Kulubü'nden Sasa Orucevic de sessiz atlayışın geleneksel hale geldiğini vurgulayarak, Srebrenitsa kurbanlarını, alkışsız atlayışla andıklarını ve yaşanan trajedinin bir daha asla tekrarlanmaması gerektiği mesajını verdiklerini söyledi.

BUGÜN 33 KURBAN DAHA DEFNEDİLECEK

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan Boşnak siviller, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti, katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan ve kimlik tespitleri yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor. Bu yılki törenlerde 33 soykırım kurbanı daha defnedilecek.

(AA)

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