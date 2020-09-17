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  • Mossad Başkanı Cohen: BAE ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşması an meselesi
17 Eylül 2020 Perşembe 16:17 | Son Güncelleme:

Mossad Başkanı Cohen: BAE ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşması an meselesi

Mossad Başkanı Cohen: BAE ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşması an meselesi
AA

İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'ın da İsrail ile ihanet anlaşması imzalamasının an meselesi olduğunu iddia etti.

İsrail’in Körfez ülkeleriyle ilişkilerin gizli temsilcisi sayılan MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen, İsrail ile varılan ihanet anlaşmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cohen, BAE ve Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşmasının an meselesi olduğunu söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü ne onaylayan ne de redden Cohen, konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirtti.

"BU YIL İÇİNDE OLABİLİR"

Suudi Arabistan'ın İsrail ile anlaşmasının an meselesi olduğunu vurgulan Cohen, “Bunun mümkün olduğuna kesin bir şekilde eminim. Bu normalleşme bu yıl içinde olabilir.” dedi.

Cohen, İsrail ile normalleşme sürecine çok sayıda ülkenin katılması için çabaların sürdüğünü aktardı.

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