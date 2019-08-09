Moskova'ya saldıracaktı evinde ölü ele geçirildi

Ekiplerin teslim ol çağrısına bomba ve silahlarla karşılık verilmesi üzerine polis de eve sis ve göz yaşartıcı bomba attı. Uzun süren çatışmanın ardından özel ekipler eve girerek Pavel Zagilov’u etkisiz hale getirdi. Evde yapılan araştırmalar sonucunda ele geçirilen krokilere göre eylemlerde yine Rus polis gücünün hedef alındığı tespit edildi. Zagilov’un örgüte dahil ettiği kişiler ile önce Moskova’da eylem gerçekleştirme, ardından DEAŞ’ın Suriye’deki faaliyetlerine katılma planlarının olduğunu açıkladı.