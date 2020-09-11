Moria'da 13 bin sığınmacı evsiz kaldı

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Moria sığınmacı kampında, önceki gece çıkan yangının ardından dün gece iki noktadan tekrar alevler yükseldi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 13 bin göçmenin sığınacak yeri kalmadı. Mülteciler kampın kül olmasıyla kalacak yerleri olmadığı için Midilli Adası’na dağılmak zorunda kaldı. Kapasitesi 2 bin 800 olan ancak yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı kampta, binlerce kişi gece boyu kent merkezine yürüdü. 2 bin göçmen geceyi bir yolcu ve iki askeri gemide geçirdi.

200 ÇOCUK TAHLİYE EDİLDİ



Midilli Adası’ndaki yangından etkilenen 400 refakatsız sığınmacı çocuğun Atina’ya ve ülkenin kuzeyindeki kamplara nakledildiği belirtildi. Yangın sonrası Midilli Havalimanı’ndan 200 çocuk önceki gece yarısı uçakla Selanik’e tahliye edildi.

HÜKÜMETİN BARINMA YERİ SAĞLAMAYA GÜCÜ YOK



Göçmenlik Bakanı Yardımcısı George Koumoutsakos, 3 bin göçmen için geçici olarak çadır tahsis edildiğini belirtti. Geri kalan göçmenler için ise hükümetin barınma yeri sağlamakta güçlük çektiği belirtildi. 13 bin mültecinin kaldığı kampta 35 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

YUNAN POLİSİNDEN BİBER GAZLI MÜDAHALE



Moria kampındaki sığınmacılar Mitilini limanına geçmek isteyince polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaştı.

Sığınmacıların yol kenarındaki otu yaktığı, bu yüzden yangın çıktığı ifade edildi.

ALMANYA’YA GELSİNLER



Berlin’de toplanan göstericiler, “Moria’dan Almanya’ya getirin”, “Yerimiz var” sloganları atarak, “Yazıklar olsun AB” yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

400 ÇOÇUK İÇİN BAŞVURU



Almanya ve Fransa öncülüğünde AB üyesi birçok ülke refakatçisiz 400 çocuğu kabul edecek. Merkel ve Macron’un bu yönde bir girişim başlattığı öğrenildi.

‘TAMAMEN HARAP OLDU’



Midilli Adası Vali Yardımcısı Aris Hatzikomninos, kampın ‘tamamen harap olduğunu’ açıkladı. Bir hükümet sözcüsü devlet televizyonu ERT’ye, kundakçılık iddialarının araştırıldığını açıkladı.